Inter prova a riscatto contro Lecce

L’Inter deve mettere alle spalle il pareggio contro il Napoli e ripartire subito. Il prossimo impegno è mercoledì sera a San Siro contro il Lecce, gara rinviata a causa degli impegni di Supercoppa dei nerazzurri. Il pareggio con il Napoli ha lasciato un retrogusto amaro, soprattutto per come si è verificato, e ha sollevato diversi interrogativi in vista di una fase della stagione cruciale.

I numeri mettono in evidenza alcuni campanelli d’allarme per l’Inter. Dalla scorsa stagione, l’Inter non ha vinto nessuna delle 13 sfide contro Napoli, Milan e Juventus in tutte le competizioni, con sei pareggi e sette sconfitte, e solo cinque punti conquistati su 30 disponibili in campionato contro le big. L’ultimo scontro diretto vinto risale al 22 aprile, quando l’Inter batté il Milan nel derby e conquistò il ventesimo scudetto.

Un altro dato significativo è quello dei gol incassati nel finale di partita: sei su 17 complessivi sono stati subiti dall’Inter dal 76′ in avanti in campionato. Questo si intreccia con la difficoltà nel difendere il vantaggio, poiché su 17 gare in cui l’Inter è passata avanti, ha perso due volte, mentre le altre grandi non hanno mai conosciuto la sconfitta in situazioni analoghe.

Nonostante ciò, ci sono anche aspetti positivi. Il pareggio con il Napoli ha permesso all’Inter di mantenere i partenopei a quattro punti di distanza in classifica e di mettersi alle spalle la doppia sfida stagionale con i campani. Inoltre, il calendario offre ora una sequenza di partite più abbordabili, come Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo, che potrebbero dare la spinta giusta per rilanciarsi.

L’Inter riparte mercoledì contro il Lecce, con Chivu che dovrà anche valutare la condizione di Hakan Calhanoglu, il cui stato di forma sarà chiaro solo dopo le analisi mediche. Potrebbe esserci un po’ di turnover nella formazione, considerando i tanti impegni ravvicinati, con giocatori come Francesco Acerbi, Carlos Augusto, Petar Sucic, Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito che si scaldano. già tempo per l’Inter di voltare pagina.