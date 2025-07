Inter, pronta l’offerta per Lookman: colpo in arrivo?

La sessione di calciomercato entra nel vivo, con l’Inter pronta a intensificare le trattative per rinforzare la rosa. Durante la conferenza stampa di apertura della nuova stagione, il presidente Marotta ha delineato le strategie future, che saranno messe in atto a breve.

Oggi si svolgerà una riunione di Lega che vedrà protagonisti i nerazzurri e l’Atalanta, focalizzandosi sull’acquisto di Adama Lookman. L’Inter sta preparando una nuova offerta per il talentuoso attaccante nigeriano, dopo il rifiuto della proposta precedente. L’importo della nuova offerta sarà significativamente più alto, avvicinandosi alla soglia di 50 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere i bergamaschi a dare il via libera alla cessione.

Parallelamente, i dirigenti dell’Inter stanno gestendo anche la questione dei giocatori in esubero. Asllani ha declinato trasferimenti al di fuori della Serie A, mentre le voci su Taremi non si sono concretizzate. Sebastiano Esposito ha attratto l’interesse di varie squadre e dovrà decidere dove proseguire la sua carriera.

La dirigenza nerazzurra è attenta a utilizzare al meglio le risorse economiche disponibili. La priorità per la difesa è rappresentata da Leoni, anche se la valutazione del Parma non coincide con il budget stanziato dall’Inter. La situazione in difesa appare già solida, ma eventuali movimenti potrebbero avvenire nel caso in cui si presenti un’opportunità di mercato favorevole, soprattutto se Leoni dovesse diventare disponibile.