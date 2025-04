Inter-Parma si gioca domenica 27 aprile, il nuovo calendario

Inter-Roma, valida per la 34esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 27 aprile alle 15, invece che sabato 26 aprile alle 18, a seguito della decisione di non disputare eventi sportivi nel giorno dei funerali di Papa Francesco. Anche Como-Genoa, inizialmente prevista per sabato, si svolgerà domenica alle 12.30, mentre Lazio-Parma è posticipata a lunedì 28 aprile alle 20.45.

La Lazio ha espresso forti critiche riguardo alla gestione del calendario da parte della Lega Serie A. Il club dovrà affrontare il Genoa in un match rinviato da lunedì 21 aprile e si è dichiarato profondamente deluso per le modalità con cui è stata comunicata la decisione di spostare la partita a Genova. La Lazio ha definito queste modalità “approssimative e poco rispettose”, evidenziando inefficienze sia logistiche che emotive, considerando l’importanza dell’evento per la città e per il club stesso.

Inoltre, la Lazio ha lamentato un “atteggiamento poco professionale e ondivago” della Lega, che ha causato confusione e disparità tra i diversi club coinvolti. Nonostante le critiche, per senso di responsabilità e al fine di evitare ulteriori polemiche in un momento di lutto nazionale, il club ha comunicato che la squadra si recherà a Genova il giorno stesso della partita, poche ore prima dell’inizio dell’incontro. Queste dichiarazioni sottolineano la tensione tra la società e la Lega riguardo alla gestione delle partite in un periodo delicato per il Paese.