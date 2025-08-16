26.8 C
Inter-Olympiacos: l’Inter vince 2-0 nell’amichevole estiva

L’Inter ha vinto 2-0 nell’ultima amichevole estiva contro l’Olympiacos, dimostrando una prestazione solidale e vincente. La partita si è disputata allo stadio San Nicola di Bari, dove i nerazzurri hanno segnato un gol per tempo grazie a Federico Dimarco e Marcus Thuram.

La gara ha visto il primo gol dell’Inter al 16′ con un’azione ben orchestrata. Barella ha filtrato per Lautaro Martinez, il quale ha servito Dimarco che ha infilato il pallone in rete. Tuttavia, Dimarco ha poi dovuto abbandonare il campo all’28’ a causa di un infortunio alla coscia. Nel primo tempo, l’Inter ha anche sfiorato il raddoppio, ma un’azione di Pavard non ha avuto successo.

Nella ripresa, al 53′, Thuram ha trovato il gol del raddoppio. Ricevendo una palla da Mkhitaryan, si è avventato rapidamente sulla respinta del portiere avversario, segnando così il 2-0. L’Inter ha mostrato una solida difesa che ha mantenuto la porta inviolata fino al fischio finale, un segnale positivo in vista dell’inizio della stagione.

Nel tabellino, l’Inter ha schierato un 3-5-2, con Sommer in porta e un attacco guidato da Thuram e Lautaro Martinez. L’Olympiacos, con un 4-2-3-1, non è riuscito a riescire ad impensierire la difesa rivale. L’arbitro della partita è stato Ivano Pezzuto. Il match ha visto anche diverse ammonizioni, tra cui quelle di Barella e Lautaro Martinez.

