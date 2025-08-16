Inter-Olympiacos: Amichevole per le Prove Generali dei Nerazzurri

A una settimana dall’inizio del campionato, l’Inter si prepara per l’ultima amichevole estiva contro l’Olympiacos. I nerazzurri, dopo una vittoria convincente contro il Monaco e una prestazione meno brillante contro il Monza, affronteranno i campioni di Grecia, reduci da una sconfitta contro il Napoli ma pronti a lottare.

Il tecnico Chivu utilizzerà questa partita per testare la squadra in vista dell’imminente incontro di campionato con il Torino. In attesa di eventuali sviluppi sul mercato, dove Konè della Roma è vicino e Lookman resta in stallo, l’Inter cerca di affinare la propria forma.

La partita si svolgerà sabato presso lo Stadio San Nicola di Bari alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta su DAZN e Nove, con disponibilità in streaming su entrambe le piattaforme.

Per quanto riguarda le formazioni, Chivu opterà probabilmente per un 3-5-2, con Sommer in porta, una difesa composta da Pavard, Acerbi e Bastoni, e un centrocampo che include Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco, si affiderà a Lautaro e Thuram. Dall’altra parte, l’Olympiacos, guidato da Mendilibar, schiererà un 4-2-3-1 con El Kaabi come attaccante principale.

Secondo i bookmaker, l’Inter è nettamente favorita, con una vittoria quotata 1.50. Una vittoria dell’Olympiacos vale 4 volte la puntata, mentre il pareggio è a 3.65. In questo contesto, la voglia di riscatto dell’Inter dopo il pareggio contro il Monza potrebbe rivelarsi decisiva.