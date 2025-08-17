Inter-Olympiacos 2-0: vittoria convincente per i nerazzurri

L’Inter ha concluso la sua preseason con un’amichevole contro l’Olympiacos, terminata 2-0 a favore dei nerazzurri. I gol sono stati realizzati da Dimarco nel primo tempo e da Thuram nel secondo. Questa partita rappresenta un buon segnale per la squadra, che riesce a mantenere la porta inviolata per la prima volta nel periodo di preparazione.

Nel corso del match, Dimarco, autore del primo gol, ha dovuto lasciare il campo per infortunio, sostituito da Luis Henrique. Il secondo tempo ha visto l’Inter spingere con determinazione e, al 53′, Thuram ha raddoppiato approfittando di un errore del portiere avversario Tzolakis.

Durante il secondo tempo, ci sono stati vari cambi da entrambe le parti: l’Inter ha cambiato diversi elementi della formazione, tra cui Acerbi, Bastoni e Lautaro. L’Olympiacos, dal canto suo, ha sostituito Mouzakitis con Scipioni. Nel finale, alcuni sforzi della squadra greca non sono riusciti a trovare il gol, e la difesa interista ha mantenuto le redini della partita.

Con questa vittoria, l’Inter si prepara ad affrontare l’inizio del campionato, in programma per il 25 contro il Torino. L’ottima prestazione offre buone speranze ai tifosi e al tecnico Chivu, che ha potuto vedere una squadra in crescita e pronta per la stagione imminente.