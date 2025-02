Inter non al top, Napoli eccezionale

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha sottolineato l’importanza di costruire una squadra duratura, in collaborazione con il presidente Gravina e la Federcalcio. Durante un incontro con i media a Montaione, ha espresso la sua fiducia in merito alle prossime partite, evidenziando che il tempo tra un incontro e l’altro gli sembra troppo lungo. Spalletti ha affermato che i risultati delle partite precedenti influenzano il morale fino a quando non si gioca di nuovo. Per lui, il focus deve essere sulla prossima partita contro la Germania nella Nations League, prima di pensare ad altri obiettivi.

Ha anche commentato la lotta scudetto, in particolare sul match Napoli-Inter, definendolo una sfida significativa per la classifica. Spalletti ha notato che l’Inter non sembra al suo massimo, nonostante il potenziale, mentre il Napoli sta conducendo un campionato eccezionale. Ha elogiato Antonio Conte per la sua capacità di guidare la squadra e attuare un piano ben definito.

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato della sfida Napoli-Inter, prevedendo una partita equilibrata che potrebbe finire in pareggio. Ha anche fatto riferimento all’Atalanta, suggerendo che vincere lo scudetto sarebbe meritevole e il culmine di un’ottima programmazione durata dieci anni, soprattutto dopo il successo in Europa League. Buffon ha sottolineato come tutte le componenti dell’Atalanta abbiano raggiunto una sinergia che consente loro di sognare in grande.