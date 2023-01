Inter-Napoli, problemi Dazn e Twitter esplode: tifosi protestano

Inter-Napoli in campo e Twitter ‘esplode’ contro Dazn. Tifosi collegati per vedere il big match della 16esima giornata della Serie A ma lo streaming, a giudicare dai messaggi di protesta che piovono sul social, non sembra funzionare a dovere. L’hashtag #Dazn decolla tra le tendenze, spinto da cinguettii di tifosi e appassionati che si lamentano. Tra i telespettatori delusi, non mancano i nomi illustri. “Cari dirigenti di Dazn, mi volete fare vedere Inter-Napoli, avete anche aumentato i prezzi senza aumentare la capacità di ricezione degli abbonati. Aspettavo la serie A. Di Cremonese-Juventus ho visto solo gli ultimi 20 minuti ed ora sono qui che vedo la foto di Dzeko fissa”, il ‘grido disperato’ di Aldo Serena, ex centravanti di Inter, Milan, Juve e Toro. Quando le immagini finalmente arrivano, l’attaccante tira un sospiro di sollievo: “Mi hanno ascoltato i dirigenti di Dazn, ora vedo Inter-Napoli”.

“Ho rinnovato Dazn questa mattina. Stasera non mi consente in nessun modo di vedere Inter-Napoli. Finora la Cremonese si vedeva senza problemi. Ditemi quale altra azienda nel 2022 agisce con questa impunità”, twitta Tommaso Labate, firma del Corriere della Sera e tifoso nerazzurro.