Inter-Napoli, Inzaghi: "Rimonta scudetto possibile"

La rimonta scudetto è possibile, parola di Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter si prepara al big match in programma domani a Milano contro il Napoli capolista. I nerazzurri sono a -11 dalla vetta e devono battere i partenopei per riaprire, almeno in teoria, la corsa al tricolore. “Mancano 23 partite alla fine e ci sono tanti punti in palio. L’Inter, come tutte quelle che inseguono, vuole accorciare il terreno, contro un avversario che è la miglior squadra in Europa in questo momento”, dice il tecnico. “Bisogna fare i complimenti al Napoli e al suo tecnico, ma chi è dietro ha la speranza di accorciare. Questo però passa dal campo: noi siamo un gruppo unito, con dei tifosi straordinari, che vuole vincere tutte le partite, senza pensare ad assenze, infortuni e squalifiche”.

Buone notizie per i nerazzurri: “Posso dire che finalmente, dopo tanto tempo, ho quattro attaccanti disponibili: nel 2022 non è mai successo. Lautaro è arrivato da quattro giorni, si è allenato bene, Correa negli ultimi giorni l’ho visto meglio. Dzeko e Lukaku hanno avuto più possibilità di allenarsi con la squadra. Però, al di là della partita di domani, il mio augurio è di poterli avere tutti e quattro per tutto il tour de force. Per domani devo fare ancora delle valutazioni, mancano l’allenamento di oggi e la rifinitura di domattina, ho qualche dubbio che in questi due allenamenti scioglierò”.