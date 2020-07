– L’Inter si prende una piccola rivincita sul Napoli dopo l’eliminazione in coppa Italia: vince 2-0 e conserva il 2° posto, respingendo l’assalto dell’Atalanta. Nello scontro diretto tra le due pretendenti alla piazza d’onore, in programma sabato sera a Bergamo, gli uomini di Conte potranno così presentarsi con due risultati su tre a disposizione. Non tragga in inganno il risultato: è stata una vittoria sofferta quella dei nerazzurri che a lungo hanno patito la qualità nel palleggio degli avversari. Il Napoli non ha avuto il cinismo di raddrizzare la sfida e nel finale si è definitivamente arreso dopo la perla di Lautaro, subentrato nella ripresa a Sanchez.

La partita in diretta

Conte rinuncia a Eriksen e Lautaro, Gattuso fa turnover

Entrambi i tecnici hanno fatto ampio turnover. Conte oltre al rientrante Barella, ha ridato spazio a D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, Candreva e Borja Valero e Sanchez spedendo in panchina Eriksen e Lautaro. Gattuso, privo dell’infortunato Manolas, ha deciso di lasciare a riposo Ospina, Di Lorenzo, Lobotka, Fabian Ruiz e Callejon dando una maglia al rientrante Mario Rui, con Hysaj dirottato a destra, e a Meret, Elmas, Demme e Politano.

D’Ambrosio gela gli azzurri, Insigne sfiora il pari

Le motivazioni inizialmente hanno fatto la differenza. L’Inter è partita più determinata e all’11’ è passata con un preciso sinistro di D’Ambrosio su cross di Biraghi. Perso per perso, il Napoli ha cambiato atteggiamento e ha iniziato a mettere in difficoltà gli avversari sul piano del palleggio: solo la mira di Insigne, che per due volte ha sfiorato il palo, e due bella parate di Handanovic, su Zielinski e Politano, hanno impedito agli azzurri di pareggiare. L’Inter si è limitata a ripartire di rimessa, creando comunque qualche apprensione a Meret con Bastoni, lanciato in area da Sanchez, e con Brozovic, liberato al tiro da Lukaku.

Cambi decisivi, Lautaro entra e chiude i conti

Il Napoli in avvio di ripresa ha continuato a premere e l’Inter a soffrire. Allora Conte ha deciso di inserire di cambiare le carte in tavola. Dentro Godin per Candreva, con D’Ambrosio alzato a centrocampo, e spazio a Lautaro al posto di Sanchez. Il Napoli ha tentato l’ultimo acuto con Elmas (sinistro a fil di palo) e poi si è arreso, complice anche l’uscita di scena di Zielinski e Mario Rui, fino a quel momento tra i migliori in campo. La parola fine al match, dopo un contropiede concluso male da Biraghi, l’ha messa Lautaro con un gran numero: è andato via a Demme e con un forte destro a fil di palo ha infilato l’angolo alla sinistra di Meret, liberando un gesto polemica come a dire “parlate pure”. La gara, di fatto, si è chiusa qui. L’unica nota lieta per gli azzurri, nel finale, è stato il ritorno in campo, 9 mesi dopo il grave infortunio al crociato, di Malcuit. Per Gattuso un ko che suona come un piccolo campanello d’allarme: contro il Barcellona servirà una prova decisamente più concreta per passare il turno.

INTER-NAPOLI 2-0 (1-0)

Inter (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni, Candreva (15’st Godin), Brozovic, Barella, Biraghi (34’st Young), Borja Valero (44’st Eriksen), Lukaku (44’st Moses), Sanchez (15’st Lautaro). (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar, 32 Agoumé, 30 Esposito). All.: Conte.

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj (39’st Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (20’st Ghoulam), Elmas, Demme, Zielinski (20’st Allan), Politano (30s’t Lozano), Milik (39’st Callejon), Insigne. (25 Ospina, 27 Karnezis, 13 Luperto, 22 Di Lorenzo, 8 Fabian Ruiz, 34 Younes, 68 Lobotka). All.: Gattuso.

Arbitro: Valeri di Roma.

Reti: nel pt 11′ D’Ambrosio; nel st 29′ Lautaro.

Angoli: 8-3 per il Napoli.

Recupero: 4′ e 6′.

Ammoniti: Sanchez, Brozovic, Barella, Biraghi, Lozano per gioco falloso.

Note: Conte ammonito per proteste.