Inter-Napoli 1-1, pareggio al Maradona e Billing salva Conte

Nel finale di Napoli-Inter, il match si conclude 1-1 al Maradona con il Napoli che pareggia all’87’ grazie a Philip Billing, dopo il gol su punizione di Dimarco nel primo tempo. L’Inter, ora a 58 punti, mantiene viva la lotta per il titolo, con il Napoli che segue a 57 punti e l’Atalanta a -3 dopo il pari con il Venezia.

La squadra di Conte ha messo in difficoltà la difesa del Napoli, ma è riuscita a pareggiare solo nel finale con un tap-in di Billing, che ha colto l’occasione dopo una serie di tiri non concretizzati. L’Inter affronterà il Monza nel prossimo turno, mentre il Napoli sfiderà la Fiorentina e l’Atalanta sarà in trasferta contro la Juventus. Conte deve rinunciare a tre giocatori chiave, ma mantiene il 3-5-2 con Gilmour a centrocampo e Politano e Raspadori in attacco con Lukaku.

Il match è partito con un approccio tattico, fino al 22′ quando Dimarco ha eseguito una punizione fantastica portando l’Inter in vantaggio. Il Napoli ha reagito creando diverse occasioni, ma senza successo. Nella ripresa, Inzaghi ha effettuato cambi per ottimizzare la sua squadra, tuttavia il Napoli ha continuato a pressare e alla fine è arrivato il gol di Billing. Il finale ha visto un Napoli determinato, ma il tentativo di vincere è stato fermato dalla difesa dell’Inter.