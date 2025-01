Inter-Monaco 3-0, Champions League: tripletta di Lautaro Martinez

Nell’ultima giornata di Champions League, l’Inter ha vinto contro il Monaco con un convincente 3-0, grazie alla tripletta di Lautaro Martinez. La partita si è sbloccata rapidamente: al 4′ minuto, l’Inter ha ottenuto un rigore per un fallo di Zakaria su Thuram, e Lautaro ha trasformato il penalty per l’1-0. La situazione si è complicata per il Monaco, che ha visto Mawissa espulso dopo soli 12 minuti, riducendo la squadra in dieci uomini.

L’Inter ha continuato a essere propositiva e al 16′ ha raddoppiato: Barella ha servito Lautaro, che ha segnato un bel gol da dentro l’area. Sotto il peso della situazione, il Monaco non è riuscito a creare occasioni pericolose, mentre l’Inter ha continuato a spingere. Poco dopo, al 22′, Dimarco ha sfiorato il terzo gol colpendo la traversa.

Nella ripresa, l’Inter ha cercato di incrementare il vantaggio. Pavard ha avuto un’occasione al 52′, ma Majecki ha chiuso bene. Tuttavia, al 67′, Lautaro ha completato la sua tripletta, approfittando di un errore del portiere avversario dopo un tiro di Mkhitaryan. Nonostante alcune occasioni in più nel finale, tra cui tentativi di Arnautovic e Darmian, il punteggio è rimasto 3-0.

Con questa vittoria, l’Inter ha raggiunto 19 punti nel nuovo formato della Champions League, chiudendo al quarto posto e accedendo direttamente agli ottavi di finale, mentre il Monaco dovrà affrontare i playoff. La squadra di Inzaghi può ora concentrarsi sul prossimo derby di campionato.