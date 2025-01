Inter-Milan, Supercoppa e non solo: i derby disputati all’estero

L’Inter-Milan si apre al mondo con il derby di Milano che si svolgerà in Arabia Saudita il 6 gennaio per la finale della Supercoppa italiana. Questo non è un evento nuovo, poiché la rivalità è stata già giocata all’estero in diverse occasioni nel corso della sua lunga storia di oltre un secolo.

Il primo derby si è tenuto in Svizzera, a Chiasso, il 18 ottobre 1908, dove il Milan affrontò l’Inter in un contesto unico. I giocatori indossavano vecchie maglie di lana e l’atmosfera era lontana dall’agonismo odierno. Gli allenatori, Gerolamo Radice per il Milan e Virgilio Fossati per l’Inter, scesero in campo con la fascia da capitano al braccio. Il Milan vinse 2-1 con gol di Lana e Forlano, mentre il gol dell’Inter fu di Payer.

La prima esperienza significativa del derby all’estero avvenne nel 2011 a Pechino, nell’imponente Bird’s Nest, durante la Supercoppa italiana. La finale attirò settantamila tifosi da tutto il mondo. Il Milan, allenato da Massimiliano Allegri, nei mesi precedenti aveva vinto il suo 18° scudetto. L’Inter, con Gian Piero Gasperini in panchina, si portò in vantaggio grazie a una punizione di Sneijder, ma il Milan rimontò con i gol di Ibrahimovic e Boateng, conquistando la coppa.

Nel gennaio 2023, il derby si trasferì a Riyadh. Il Milan, campione di Italia, affrontava un’Inter che aveva recentemente vinto la Coppa Italia. Le due squadre presentavano stati d’animo contrapposti: il Milan era in difficoltà, con risultati deludenti in campionato, mentre l’Inter veniva da una vittoria. Queste emozioni si riflettevano in partita, dove l’Inter prese subito il controllo del gioco. Dimarco sbloccò il punteggio al 10’, mentre Dzeko raddoppiò a metà primo tempo. Il Milan non riuscì a reagire e subì infine un terzo gol da Lautaro Martinez, chiudendo la partita sul 3-0.

Queste esperienze mostrano come il derby di Milano abbia attraversato i confini nazionali, promuovendo la sua storicità e il suo fascino a livello mondiale.