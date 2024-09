Inter-Milan 1-2, il derby si decide nel finale: gioia rossonera

Il 22 settembre 2024, il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale nel derby contro l’Inter con un punteggio di 2-1, grazie a un colpo di testa di Gabbia all’89’. Questo successo, arrivato dopo sei sconfitte consecutive nei derby, ha permesso ai rossoneri di raggiungere 8 punti e di agganciarsi all’Inter al sesto posto in classifica.

Alla vigilia del match, Inzaghi aveva un solo dubbio riguardo l’esterno destro, optando alla fine per Dumfries invece di Darmian. Con Lautaro e Thuram in attacco e il trio Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu a centrocampo, l’Inter si presentava in forma. Dall’altra parte, Fonseca ha rivoluzionato la formazione, schierando un 4-4-2 con Pulisic e Leao sugli esterni e Morata e Abraham come attaccanti centrali.

Il Milan è partito forte, con Morata che ha creato il primo pericolo al 6′, ma Sommer è riuscito a respingere. Al 10′, Pulisic ha realizzato un gol straordinario, saltando tre avversari per siglare l’1-0. L’Inter ha risposto immediatamente e al 27′ Lautaro ha servito Dimarco, che ha pareggiato con un preciso tiro: 1-1. La squadra di Inzaghi ha aumentato l’intensità e, nonostante alcune occasioni, non è riuscita a concretizzare.

Nel secondo tempo, il Milan ha ripreso a spingere, ma entrambi i portieri, Sommer e Maignan, si sono resi protagonisti con importanti interventi. Al 65′, Leao ha assistito Reijnders, ma il suo tiro è stato parato da Sommer. Lautaro ha risposto per l’Inter, ma Maignan ha neutralizzato la sua conclusione.

L’importanza del match è emersa verso la fine: al 75′, dopo un contropiede di Leao e una respinta fortunata di Sommer al 77′, il Milan è riuscito a trovare il gol della vittoria all’89’. Una punizione calciata da Reijnders è stata perfettamente sfruttata da Gabbia, che ha battuto Sommer siglando il 2-1. Al 96′, Okafor ha avuto l’opportunità di allargare il divario, ma non ha concretizzato. Nonostante ciò, la gioia del Milan è stata innegabile dopo una vittoria così significativa.