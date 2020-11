Il primo tempo giocato dall’Inter contro il Torino è stato “uno scempio”. È il giudizio categorico che Enrico Mentana, tifoso nerazzurro, ha espresso alla fine dei primi 45 minuti della partita che la formazione di Antonio Conte ha poi vinto per 4-2. “Da molti anni non mi capitava di vedere un primo tempo dell’Inter così desolatamente brutto. Non deludente, non insufficiente, non mediocre. Peggio, vuoto”, ha scritto Mentana su Facebook, quasi prevedendo l’evoluzione della partita. “Magari la partita cambierà, ma non si può passare sotto silenzio un simile scempio”, ha aggiunto. E in effetti l’Inter, sotto 0-2 contro i granata dopo un’ora, ha rimontato e vinto 4-2.

Fonte