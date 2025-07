Inter, Marotta: Ottimismo sul futuro e mercato attivo

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha discusso diversi temi cruciali per il club in occasione dell’Assemblea di Lega di Serie A. Durante l’incontro, ha espresso un atteggiamento di grande ottimismo per il futuro della squadra.

Riguardo a Hakan Calhanoglu, Marotta ha confermato che il giocatore rimane sotto contratto con l’Inter e sarà a disposizione quanto prima. Ha anche parlato di un altro giovane talento, Leoni, chiarendo che attualmente appartiene al Parma. In merito al trasferimento di Valentin Carboni al Genoa, il presidente ha detto che si tratta di una scelta appropriata, considerando che il giocatore sarà sotto la guida di un buon allenatore come Vieira.

Infine, su Sebastiano Esposito, Marotta ha mantenuto una posizione cauta, promettendo ulteriori aggiornamenti nel prossimo futuro.