Quando in tv gli hanno chiesto di parlare del gol numero 30 all’Inter, un record tutto suo, Lukaku ha risposto al plurale: “Sono contento, come sono contento del gol di Eriksen, come squadra stiamo dando il massimo. Dobbiamo continuare a migliorare mantenendo questa mentalità”. A Gelsenkirchen, dove l’Inter ha battuto il Getafe 2-0 guadagnandosi i quarti di Europa League, il gigante belga si è confermato leader vero, ancor prima che campione. Lo si era capito già prima di Natale, il 21 dicembre scorso, quando contro il Genoa a San Siro lasciò che a tirare un rigore fosse Sebastiano Esposito, ancora minorenne. E da allora se ne ha conferma a ogni partita, quando incita, sprona, se necessario riprende i compagni in un italiano sempre migliore.





I gol e l’altruismo

Se fosse un cacciatore di record, come lo è ad esempio Cristiano Ronaldo, Lukaku quel rigore decembrino non l’avrebbe mai lasciato calciare all’attaccante ragazzino. Ma Romelu è fatto così. Anche nelle azioni, non si prende mai un tiro più del necessario. Pur essendo un finalizzatore micidiale, valuta sempre l’opzione del passaggio al compagno. Risultato di questo approccio: Lukaku ha partecipato a un terzo dei gol dell’Inter questa stagione, segnando lui o fornendo assist. Pur non giocando solo per segnare, beninteso, di gol ne ha fatti tantissimi. Nessuno prima di lui in Serie A era riuscito a realizzare 15 reti nell’anno del debutto. Ed è l’unico giocatore ad avere segnato almeno 30 reti in una sola stagione all’Inter dai tempi di Samuel Eto’o, stagione 2010/2011. Nella corsa al titolo di capocannoniere è arrivato terzo dietro a Immobile e CR7. L’unico, lassù nell’Olimpo dei goleador, ad accettare che molti rigori li calci un compagno: Lautaro.





Fuori dal campo

Dopo la rete del vantaggio sul Getafe, Lukaku si è portato il dito alla bocca. Un’esultanza dedicata al figlio Romeo, che vive in Beglio con la nonna paterna. Romelu e Romeo, li chiamano Rom tutti e due. L’attaccante ha trascorso il periodo del lockdown a Milano con il suo preparatore atletico personale, spagnolo, rimasto intrappolato in Italia dallo stop dei voli. In quel periodo divenne alfiere di quel gruppo di calciatori che chiedevano massima prudenza nella ripresa del gioco, temendo l’infezione da coronavirus. E si spese in campagne social per promuovere comportamenti corretti: prima il confinamento domestico, poi le mascherine, il distanziamento, l’igiene. “Mia madre è diabetica, non posso vederla. Mi pesa, ma è importante per tutti rispettare l’isolamento”, disse. E decise di donare di tasca propria 100mila euro all’ospedale San Raffaele di Milano. Parlando di lui Walter Zenga, bandiera nerazzurra e fino a qualche giorni fa allenatore del Cagliari, ha detto: “Con Lukaku l’Inter ha cambiato tantissimo. Ma quello che più mi piace di lui va oltre il campo”.

Sanchez in nerazzurro fino al 2023

In mattinata l’Inter ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo gratuito dal Manchester United di Alexis Sanchez, l’attaccante cileno – classe 1988 – ha sottoscritto un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2023.







