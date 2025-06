Inter, Luis Henrique: il giovane talento brasiliano arrivato

Il 2 giugno, l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001, atterrato a Milano nel pomeriggio. Proveniente dal Marsiglia, dove nella scorsa stagione ha collezionato 9 gol e 10 assist in 35 partite, Henrique è il secondo acquisto della squadra nerazzurra dopo Petar Sucic, prelevato dalla Dinamo Zagabria.

Nato a Joao Pessoa il 14 dicembre 2001, Henrique ha iniziato la sua carriera calcistica nel Botafogo e si è trasferito in Francia nel 2020. È cresciuto significativamente sotto la guida dell’allenatore Roberto De Zerbi. L’operazione è stata conclusa per un importo di 23 milioni di euro più bonus. Il giocatore firmerà un contratto quadriennale e sarà disponibile per il prossimo Mondiale per Club. Attualmente, l’atleta procederà con le visite mediche prima della firma ufficiale con l’Inter.

