Alle ore 21 di questa sera il campo di San Siro ospiterà Inter Liverpool, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Se già il sorteggio ripetuto due volte a causa di un errore tecnico durante il sorteggio ha fatto mal presagire tutti i tifosi interisti, l’aura di imbattibilità dei Reds (vincitori di 6 edizioni della Champions, l’ultima nel 2018/2019) e la presenza in campo dei freschi finalisti di Coppa d’Africa Salah e Manè sembrano far arrivare l’Inter a ridosso del match con tutti i pronostici del caso contro, complice anche la squalifica di Barella.

La storia, però, pare sorridere ai nerazzurri quando si tratta di sfide insormontabili. Tra i precedenti storici di Inter e Liverpool, infatti, soprattutto quello del 1965 strizza l’occhio con complicità agli interisti di tutta Italia. Dopo la sconfitta subita in casa dei Reds ad Anfield per 3 a 1, l’Inter allenata da Herrera reagì e s’impose al ritorno a San Siro per 3 a 0, volando in finale grazie alle reti di Corso, Peirò e Facchetti.

Non solo: l’Inter, raggiunta per la seconda volta consecutiva in finale, riuscì anche a vincere quell’edizione della Coppa dei Campioni con il risultato di 1 a 0, battendo il Benfica. Un esito, questo, che non scontenterebbe sicuramente neppure i tifosi interisti di questa sera.

Se è vero che il doppio scontro del 2007/2008 non andò a buon fine per la compagine di Milano, tra il rosso al difensore Marco Materazzi dopo 30 minuti nel primo match e gli infortuni di Cordoba e Burdisso tra andata e ritorno (entrambi match persi), i buoni auspici non si fermano alla storica rimonta del 1965.

La storia di Inter e Liverpool quali sfidanti in Champions League offre infatti altre opportunità di sognare da parte dei tifosi interisti, soprattutto nel presente. L’Inter, infatti, questa sera schiererà tra le sue fila 3 giocatori che già in passato hanno segnato alla squadra inglese, e alcuni proprio nel corso della massima competizione europea.

Alexis Sanchez, ex giocatore dell’Arsenal, ha realizzato con il club di Londra due reti ai danni dei Reds; Edin Dzeko, che tra le sue esperienze al Manchester City e alla Roma ha totalizzato 3 gol contro gli inglesi (dei quali due proprio vestendo la maglia giallorossa nell’edizione della Champions League 2017/2018). Segue, fresco di tesseramento, Robin Gosens, che con l’Atalanta siglò il 2 a 0 a sfavore degli inglesi nel match disputatosi nella fase a gironi dell’edizione 2020/2021.