ROMA – Centomila euro. Il massimo previsto dal codice disciplinare dell’Inter. È la multa che rischia di dovere pagare alla società nerazzurra Marcelo Brozovic, bloccato dai carabinieri alle 2:45 del mattino dell’11 luglio a Milano, dopo avere bruciato un semaforo rosso alla guida della sua Rolls Royce Cullinan, intestata a una società con sede a Monaco di Baviera. Al giocatore, che ha poi avuto un duro confronto con i vertici del club, i carabinieri hanno anche ritirato la patente: il suo tasso alcolemico è risultato di poco superiore agli 0,5 grammi per litro di sangue consentiti dal codice per chi si mette alla guida.

Brozovic come Nainggolan

Una decisione sull’importo non è stata ancora presa, ma è probabile che la società sceglierà la linea della massima severità. Nel caso fossero confermati i 100mila euro, sarebbe lo stesso importo che l’Inter pretese da Radja Nainggolan nel dicembre 2018, reo di essersi presentato più volte in ritardo agli allenamenti. Fu l’inizio del percorso che, dopo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina interista, portò il belga a essere messo fuori rosa e a essere poi ceduto in prestito al Cagliari. Difficile dire se con Brozovic la storia possa ora ripetersi, o se l’Inter deciderà di perdonare il 27enne croato.





Il difficile momento del croato

L’inciampo di Brozovic arriva in un momento non facile per lui. Già a Verona aveva lasciato il campo a fine primo tempo imprecando contro non si sa chi in panchina. E il suo rendimento, al ritorno dal lockdown, non è finora stato al livello delle performance nei mesi precedenti, complice un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro gare, da Inter-Sampdoria a Inter-Brescia, dove pure era convocato. Lui, come Skriniar, è stato oggetto nelle ultime settimane delle critiche dell’allenatore, e questo ha gettato i due nel frullatore delle voci di mercato, come possibili giocatori in uscita dall’Inter.

La mail al veleno e la smentita dell’Inter

Altra grana che l’Inter si trova a gestire è la notizia, pubblicata dal Corriere dello Sport, di una presunta mail indirizzata al presidente Steven Zhang e inviata da qualcuno all’interno della Pinetina. Il contenuto: l’elenco di quelli che Conte ritiene essere gli errori commessi dalla dirigenza nello scorso mercato estivo, e nella programmazione della stagione in corso. I vertici dell’Inter, che hanno subito contattato Zhang, hanno avviato una verifica interna. Negano che la mail esista e parlano di fake news. Il presidente segue le vicende da Nanchino, dov’è bloccato a causa delle restrizioni decise dal governo cinese per la gestione dell’emergenza Covid.





L’occasione di tornare secondi

La nuova ondata di polemiche segue quella innescata dallo stesso Conte, che dopo il pareggio con l’Hellas a Verona ha dichiarato sibillino: “A fine stagione farò le mie valutazioni e la società farà le sue”, mettendo in discussione la propria permanenza sulla panchina dell’Inter. Una situazione paradossale, se si pensa che l’Inter vincendo contro il Torino potrebbe portarsi seconda, al pari della Lazio. E la difesa, al centro delle critiche dei tifosi dopo la sconfitta con il Bologna, in stagione ha incassato appena un gol in più rispetto alla Juventus. Ma i veleni alla Pinetina continuano a circolare. Evidentemente l’impegno dell’ad Beppe Marotta di “normalizzare” l’ambiente in casa Inter deve ancora produrre i suoi frutti. Fra multe, polemiche, mail e voci sembra di essere tornati ai mesi caldi d’inizio 2019, quelli dello strappo fra Mauro Icardi e parte dello spogliatoio, che portò la società a togliere all’argentino la fascia di capitano e lui ad auto esiliarsi da allenamenti e partite per oltre due mesi. Uno dei “nemici” di Icardi in spogliatoio era proprio Brozovic.







Fonte