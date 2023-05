Inter, le ultime sulle condizioni di Correa

Buone notizie per Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter ha ricevuto una buona notizia in vista del match di ritorno dell’Euroderby. Contro il Milan di Stefano Pioli ci sarà il Tucu Correa.

L’attaccante argentino aveva lasciato anzitempo il campo nel match contro il Sassuolo a causa di un affaticamento muscolare. Ma adesso come sta?

Nonostante Inzaghi non si sia sbilanciato in conferenza stampa, appare chiaro ora che i problemi fisici siano del tutto superati. Così come tutto il resto della squadra, Correa si è regolarmente allenato con i compagni durante l’allenamento odierno e sarà a disposizione per il derby di Champions League contro il Milan. L’unico assente, per ovvi motivi, è Milan Skriniar.

Fantacalcio.it per Adnkronos