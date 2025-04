Inter, le ultime sugli infortunati

L’Inter ha conquistato una grande vittoria battendo il Bayern Monaco nei quarti di finale d’andata della Champions League. Nonostante numerosi infortuni e difficoltà nella formazione, l’allenatore Inzaghi è riuscito a portare a casa il risultato, preparando ora la squadra a difendere questo vantaggio nella partita di ritorno che si terrà tra una settimana.

Inzaghi ha commentato la situazione di alcuni giocatori in vista degli impegni futuri. Ha menzionato Dimarco, che ha voluto scendere in campo pur non essendo al massimo della condizione; il mister ha deciso di non farlo giocare per evitare complicazioni. Ha parlato anche di Acerbi, che ha affrontato il match nonostante alcuni segnali di preoccupazione a fine primo tempo, ma è riuscito a terminare la partita. Darmian, rientrato recentemente da un infortunio, ha dato un contributo importante alla squadra nelle ultime partite. Il mister ha dovuto gestire anche l’assenza di Dumfries e la condizione di Dimarco, preferendo schierare Zalewski sulla fascia sinistra, senza escludere la possibilità di utilizzarlo a destra in futuro.

L’Inter scenderà nuovamente in campo sabato alle 18, cercando di allungare il divario a +6 sul Napoli nella corsa per lo scudetto. I fantallenatori sono in attesa di notizie sugli infortunati, che potrebbero influenzare le scelte per le prossime partite.