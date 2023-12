Inter, le ultime su Dumfries e de Vrij

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Inter in vista del prossimo match in programma contro l’Udinese sabato sera. Sono arrivate notizie sulle condizioni di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Questa mattina i due giocatori sono stati sottoposti ad esami strumentali dopo i problemi di natura fisica che li aveva costretti a lasciare il terreno di gioco contro il Napoli.

Gli esami strumentali hanno confermato i risentimenti di natura muscolare per Dumfries e de Vrij i quali saranno valutati nuovamente la prossima settimana. Entrambi salteranno la sfida con l’Udinese e l’ultimo match della fase a gironi di Champions League.

In difesa Inzaghi proverà a recuperare Bastoni con Acerbi al centro e Darmian sulla destra. Qualora Bastoni non dovesse farcela, pronto Carlos Augusto o Bisseck. Sulla fascia destra, invece, possibile chance per Cuadrado dal primo minuto.

Fantacalcio.it per Adnkronos