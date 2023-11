Inter, le ultime su Cuadrado e Bastoni

In casa Inter è cominciata la settimana che porterà al big match in programma domenica sera contro la Juventus. Gli uomini di Inzaghi possono dare un primo strappo al campionato battendo la diretta inseguitrice. Intanto giungono buone notizie dalla Pinetina.

Si è rivisto, infatti, Juan Cuadrado

: l’esterno colombiano è fermo ai box dallo scorso 7 ottobre, quando contro il Bologna ha rimediato una infiammazione al tendine d’Achille.

Oggi è atteso il suo parziale ritorno: per lui è prevista una seduta personalizzata sul campo. Qualora dovessero arrivare le risposte giuste, Cuadrado potrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo squadra già da domani.

Oggi è anche il giorno di Hakan Calhanoglu: il turno, rientrato dalla Nazionale, arriverà oggi alla Pinetina dopo la sindrome influenzale dei giorni scorsi.

Discorso analogo per Alessandro Bastoni: oggi sarà a Milano, ma per effettuare gli esami clinici dopo l’infortunio muscolare rimediato in Nazionale.

Fantacalcio.it per Adnkronos