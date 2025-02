Inter, le condizioni di Thuram e Dimarco

In casa Inter, ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram, che oggi non ha partecipato all’allenamento di gruppo e resta in dubbio per la partita di domenica sera contro la Juventus nella prossima giornata di Serie A. Durante la giornata, Thuram ha effettuato degli accertamenti alla caviglia infortunata, che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni saranno rivalutate giorno per giorno, ma c’è ancora ottimismo sulla possibilità di vederlo in campo contro la Juventus.

D’altro canto, arrivano buone notizie per Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, che hanno entrambi svolto l’allenamento con il gruppo e saranno disponibili per la partita di domenica. Dimarco ha superato l’attacco febbrile accusato nei giorni scorsi, mentre Bastoni era stato sostituito lunedì durante la partita contro la Fiorentina a causa di un lieve problema muscolare alla coscia. L’allerta riguardo alla sua condizione è rientrata, quindi entrambi i giocatori saranno presenti nel derby d’Italia contro la Juventus.

Questi aggiornamenti sono significativi per la squadra, che si prepara ad affrontare una delle partite più attese del campionato, e la disponibilità di giocatori chiave come Bastoni e Dimarco potrebbe fare la differenza nel risultato finale del match. La situazione di Thuram, invece, continuerà a essere monitorata, e la speranza è di poterlo schierare in una sfida così importante.