Inter, le condizioni di Thuram, Darmian e Carlos Augusto

Simone Inzaghi mostra un sorriso a metà dopo la vittoria contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Questa mattina ha diretto l’allenamento ad Appiano Gentile, ritrovando parzialmente in gruppo Marcus Thuram. Il francese punta a scendere in campo contro il Napoli sabato al Maradona, sperando di conquistare una maglia da titolare in attacco insieme a Lautaro Martinez.

Carlos Augusto, invece, resta infortunato e salterà la trasferta in Campania. Anche Matteo Darmian è KO dopo la partita contro i biancocelesti e nei prossimi giorni svolgerà esami per valutare l’entità del suo infortunio e i possibili tempi di recupero.