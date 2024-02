Inter, le condizioni di Dimarco e Frattesi

Vittoria importante, ieri sera, per l’Inter che vincendo lo scontro diretto contro la Juventus ha allungato in classifica. Un successo importante per i nerazzurri che possono tirare un sospiro di sollievo anche per quanto riguarda le condizioni di Frattesi e Dimarco. Il primo non aveva preso parte al derby d’Italia di ieri sera, mentre il secondo era uscito malconcio nel secondo tempo facendo preoccupare anche tutti i suoi fantallenatori.

Le parole di Inzaghi al termine della partita sono abbastanza chiare: “Dimarco ha avuto solo un crampo, nulla di preoccupante. Frattesi non era disponibile, ieri ha fatto la rifinitura e stamattina (ieri mattina, ndr) ha avuto un indolenzimento. Con lo staff medico non volevamo rischiarlo”.

Niente di grave quindi per Dimarco e Frattesi. I due calciatori dell’Inter dovrebbero essere entrambi a disposizione nel prossimo turno di Serie A quando saranno impegnati allo Stadio Olimpico nel match contro la Roma. L’esterno infatti ieri sera ha riportato solo un crampo e nessun problema di natura muscolare.

Il centrocampista, invece, è stato risparmiato a causa di un indolenzimento muscolare proprio a poche ore dal match. Si tratta comunque di un problema lieve che dovrebbe essere superato nelle prossime ore.

Fantacalcio.it per Adnkronos