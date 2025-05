Inter-Lazio 2-2: Highlights e Gol della Serie A

Nella penultima giornata di Serie A, Inter e Lazio hanno pareggiato 2-2 a San Siro. I nerazzurri hanno segnato con Yann Aurel Bisseck e Denzel Dumfries, mentre Pedro ha realizzato una doppietta per i biancocelesti. Con questo risultato, l’Inter raggiunge i 78 punti e resta a un punto dal Napoli capolista. La Lazio, con 65 punti, è scivolata al sesto posto, a due punti dalla Juventus.

La partita è iniziata con un Inter che cercava di imporsi, mentre la Lazio, dopo una pesante sconfitta precedente, ha optato per una strategia difensiva e veloci contropiedi. Dopo un primo tempo caratterizzato dalla pressione nerazzurra, al 47′ Bisseck ha portato l’Inter in vantaggio con un gol su calcio d’angolo.

Nella ripresa, la Lazio ha tentato di reagire. Dopo un’occasione fallita da Dia, Pedro ha pareggiato al 72′, con il gol inizialmente annullato per fuorigioco, ma poi convalidato dal Var. Tuttavia, l’Inter è tornata in vantaggio all’80’ grazie a un gol di Dumfries.

Nel finale, l’arbitro ha assegnato un rigore alla Lazio per un tocco di braccio di Bisseck. Pedro ha trasformato il rigore al 90′, fissando il risultato sul pareggio. Negli istanti finali, Arnautovic ha avuto l’opportunità di chiudere la partita per l’Inter, ma ha fallito, e un suo successivo gol è stato annullato per fuorigioco. La gara si è conclusa quindi con un 2-2.

