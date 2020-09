Visualizza questo post su Instagram Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza @inter !!! ???? Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic) in data: 1 Set 2020 alle ore 4:00 PDT

Marcelo Brozovic non ci sta. Dopo settimane di voci su una sua possibile partenza dall’Inter, il centrocampista croato fa una dichiarazione d’amore ai colori nerazzurri e ai tifosi. Come canale sceglie Instagram, social network preferito dai calciatori. Sotto una fotografia che lo ritrae esultante, con la fascia di capitano al braccio, Brozovic scrive: “Ho sempre dato tutto per questa maglia e per questa città, dove mi sento veramente a casa”. E ancora: “Non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter!”. Parole chiare, scelte per spazzare via anche i ricordi recenti meno edificanti, dalla multa presa per essere passato con il rosso ad un semaforo a tarda notte, fino alla segnalazione ai carabinieri per una lite con i medici in un pronto soccorso. Tutta acqua passata. Ora Epic Brozo, come lo chiamano scherzosamente i compagni, è pronto per tornare ad allenarsi alla Pinetina da lunedi prossimo.