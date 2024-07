Inter, Inzaghi ha rinnovato

La notizia era nell’aria, ma nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità. Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, prolungando il suo accordo fino al 2026.

Lo ha annunciato Beppe Marotta in conferenza stampa: “È trascorso pochissimo tempo dal termine di una stagione meravigliosa e indimenticabile per la storia della nostra Inter, nella quale abbiamo conquistato altri due trofei, la Supercoppa e il ventesimo scudetto. Tutti noi abbiamo ancora nel cuore le immagini dei tifosi in festa che invadevano le strade di Milano e una meravigliosa piazza Duomo che tingeva il cielo dei nostri colori.

Oggi iniziamo un nuovo cammino insieme, la nostra maglia sarà impreziosita dal tricolore e dalla leggendaria seconda stella, che porteremo con noi per anni. Insieme a noi avremo ancora mister Simone Inzaghi. Con grande piacere voglio comunicarvi che il rapporto con Simone continuerà fino al 2026, con la speranza di proseguire ancora oltre.

Simone è il nostro bravissimo condottiero, in questi anni ha consolidato la nostra leadership e plasmato un gruppo vincente, che rispecchia i valori dello sport. La nostra proprietà ha raccolto il senso di tradizione, di appartenenza, il valore del nostro club. Oaktree ha sin da subito dimostrato la volontà di mantenere la società ai vertici del nostro calcio. La solidità della proprietà, unita all’impegno del management, è la miglior garanzia per i tifosi. L’Inter è consapevole del ruolo da protagonista nel sistema calcio e delle responsabilità che un club così seguito assume verso gli appassionati”.

Arrivato anche il comunicato della società: “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2026”.