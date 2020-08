È cominciato alle 15, vicino a Varese, l’incontro fra Antonio Conte e il presidente nerazzurro Steven Zhang, che deciderà il futuro della panchina dell’Inter. Dopo le polemiche e le critiche alla società mosse dall’allenatore negli scorsi mesi – dalla sconfitta di Dortmund in Champions fino a quella con il Siviglia in Europa League – è arrivato il momento delle spiegazione. L’arrivo del tecnico, come emerge dal filmato apparso sul sito Fcinter1908.it, è avvenuto nel primo pomeriggio, ora illustrerà al numero uno del club le sue condizioni per continuare ad allenare. Presenti in sede anche gli altri dirigenti societari. Sul tavolo l’acquisto di giocatori importanti e un maggiore peso nelle scelte societarie. Non solo nel mercato, ma anche nella comunicazione e nella programmazione della stagione sportiva.L’Inter, che ha ancora a libro paga Luciano Spalletti fino al 2021, non è disposta in ogni caso a esonerare Conte. Forte di un contratto che scadrà il 30 giugno 2022, l’ex ct avrebbe infatti diritto a quasi 48 milioni lordi. In caso di divorzio, nelle intenzioni dell’Inter, sarebbe quindi l’allenatore salentino a doversi fare da parte, magari accettando una buonuscita. In quel caso, il club punterebbe decisamente su Max Allegri. La partenza di Conte potrebbe convincere a lasciare anche Lele Oriali, suo fedelissimo. Al contrario, se l’ex ct dovesse essere confermato, ad andarsene potrebbe essere il direttore Piero Ausilio, corteggiato dalla Roma.