Inter, infortunio Zielinski: il comunicato

L’Inter ha ottenuto una vittoria emozionante contro il Monza, riuscendo a rimontare dopo aver subito due reti. Ora la squadra si prepara per il match di Champions contro il Feyenoord, ma deve fare i conti con l’infortunio di Piotr Zielinski. Oggi, il giocatore ha effettuato accertamenti clinici per valutare le sue condizioni dopo l’infortunio subito durante la partita contro il Monza.

Il bollettino medico dell’Inter, pubblicato sui propri canali ufficiali, comunica che Zielinski ha subito una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco sarà rivalutato nelle prossime settimane, ma non sono stati comunicati i tempi di recupero. Tuttavia, la diagnosi suggerisce che Zielinski potrebbe rimanere indisponibile per circa un mese e mezzo. Il suo rientro in campo dipenderà dall’evoluzione della sua condizione clinica.

L’assenza di Zielinski rappresenta una perdita significativa per l’Inter, soprattutto in vista dell’importante match di Champions League. La squadra, guidata da Simone Inzaghi, dovrà adattarsi e trovare soluzioni alternative per garantire prestazioni competitive sia in campionato che in Europa. Il focus ora è sul prossimo incontro, con la speranza che il recupero del centrocampista avvenga il più rapidamente possibile per poter contare su di lui nei prossimi impegni stagionali.