Inter, infortunio per Zalewski. Le ultime su Thuram

La vittoria dell’Inter contro il Genoa, unita alla sconfitta del Napoli a Como, ha permesso alla squadra nerazzurra di ottenere il primo posto in classifica con un punto di vantaggio. Tuttavia, l’attenzione di Simone Inzaghi è rivolta sia al importante incontro di sabato contro il Napoli, sia alla partita di Coppa Italia programmata per domani contro la Lazio.

Purtroppo, l’Inter si trova a dover gestire un infortunio significativo: Nicola Zalewski si è infortunato al polpaccio durante un allenamento, e questa notizia rappresenta una preoccupazione per Inzaghi. Zalewski, ex giocatore della Roma, salterà sicuramente l’incontro di Coppa Italia. Ulteriori esami saranno necessari per valutare le condizioni del giocatore e capire l’entità dell’infortunio. Attualmente, esiste un serio rischio che non possa essere disponibile nemmeno per la gara successiva di Serie A contro il Napoli, guidato da Antonio Conte.

Questa situazione complica ulteriormente i piani di Inzaghi in un momento cruciale della stagione, con partite di grande importanza sia in campionato che in Coppa. L’Inter, dopo il match contro il Genoa, dovrà affrontare queste sfide senza uno dei suoi giocatori chiave. La gestione degli infortuni e la preparazione tattica per affrontare squadre di alto livello saranno cruciali per il prosieguo della stagione nerazzurra.