Inter, infortunio per Correa

In casa Inter, la situazione legata agli infortuni è preoccupante. Dopo la finale di Supercoppa, anche Calhanoglu e de Vrij hanno subito problematiche fisiche. Nelle ultime ore, l’indisponibilità di Joaquin Correa si è aggiunta a quella dei due giocatori. L’attaccante argentino ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a restare fermo per un periodo compreso tra 15 e 20 giorni. Pertanto, Correa salterà sicuramente le prossime partite contro Venezia, Bologna ed Empoli, con l’obiettivo di rientrare per la sfida contro il Lecce del 26 gennaio.

La società ha rilasciato una nota ufficiale in merito alla situazione di Correa: “L’attaccante nerazzurro si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. È stata diagnosticata un’elongazione al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.

Nonostante questo infortunio, il tecnico Simone Inzaghi sembra avere buone notizie riguardo al recupero di Marcus Thuram, pronto a tornare in campo per la prossima trasferta a Venezia. Si prevede che il francese possa affiancarsi a Lautaro Martinez in attacco, con la possibilità che Taremi subentri come alternativa durante la partita.

La mancanza di Correa rappresenta una sfida significativa per la squadra, ma la dirigenza e lo staff medico stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione. Inzaghi è chiamato a gestire le risorse a disposizione, ottimizzando le capacità dei giocatori disponibili per affrontare il momento difficile in termini di infortuni. La preparazione per le prossime sfide dovrà tener conto della necessità di massimizzare l’impegno dei rimanenti attaccanti, per compensare le assenze pesanti e cercare di mantenere una buona posizione in classifica. La squadra è quindi in fase di adattamento, ma con la speranza di recuperare il prima possibile i giocatori chiave e affrontare al meglio le prossime gare.