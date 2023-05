Inter, infortunio Gosens: previsti nuovi esami

Inter in ansia per le condizioni di Robin Gosens. L’esterno si è infortunato nell’occasione del gol contro la Lazio procurandosi una lussazione alla spalla destra. Per questo motivo, tra oggi e domani verrà sottoposto a risonanza magnetica al fine di valutare lo stato della sua articolazione, in particolare della capsula. Esclusa l’operazione, il giocatore ha scelto una terapia conservativa ed il supporto di un tutore.

Tornerà a disposizione prima del previsto. Saranno circa 7/10 i giorni di riposo e riabilitazione. L’obiettivo del giocatore è tornare in campo per il match di sabato 13 contro il Sassuolo o per il ritorno dell’euroderby, in calendario il 16.

Fantacalcio.it per Adnkronos