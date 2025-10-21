Inter in trasferta in Belgio: sfida al Saint-Gilloise

La squadra belga Royal Union Saint-Gilloise sta vivendo un momento storico, essendo alla prima partecipazione in Champions League dopo 128 anni. Un cambio recente in panchina ha dato nuova linfa alla squadra: David Hubert è subentrato come allenatore solo otto giorni fa, dopo l’addio di Sébastien Pocognoli, che ha firmato con il Monaco.

L’Inter, impegnata in una trasferta molto importante, punta a conquistare tre punti nella difficile sfida di Champions League. La squadra, guidata da Chivu, ha bisogno di un risultato positivo per affrontare il resto del torneo con maggior serenità, considerando gli avversari temibili come Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Dortmund. La qualificazione potrebbe diventare più gestibile se arrivassero a preparare la quinta giornata con il massimo dei punti.

Il Royal Union presenta caratteristiche che lo rendono un avversario insidioso. La scelta di Hubert come allenatore, sebbene recente, ha già portato un’impronta nel gioco, come dimostrato dalla convincente vittoria contro il Charleroi. La gestione delle rose del club si basa su algoritmi, un metodo che ha permesso alla società di trarre profitti significativi dalla vendita di giocatori, generando oltre 125 milioni dalle recenti plusvalenze.

Sul piano del gioco, Hubert ha mantenuto la filosofia del predecessore, adottando un sistema difensivo solido e un attacco dinamico, con Florucz e David in primo piano come possibili minacce. La trasferta in Belgio si preannuncia avvincente, con il mistero delle nuove strategie che potrebbero sorprendere l’Inter.