Sport

Inter in pole position: Scudetto possibile per tutte le squadre

Inter in pole position: Scudetto possibile per tutte le squadre

Secondo il Supercomputer Opta, tutte le 20 squadre di Serie A hanno una possibilità, anche se minima, di conquistare lo Scudetto. Questo significa che, anche se alcune imprese sarebbero come “miracoli in stile Leicester”, nessuna squadra ha una probabilità pari allo 0% di vittoria. Nelle 10mila simulazioni effettuate, esiste anche un caso in cui una neopromossa riesce a sorprendere tutti.

Tra le squadre favorite, Opta indica una in particolare con percentuali relativamente alte rispetto alle altre. Sorprendentemente, la squadra in cima alle previsioni non è il Napoli, campione in carica, ma l’Inter. Questo suggerisce un cambiamento di scenario nella lotta per il titolo, rendendo la situazione ancora più interessante per tifosi e appassionati.

