Inter in finale di Supercoppa, Dumfries affonda l’Atalanta 2-0

L’Inter è la prima finalista della Supercoppa Italiana in corso a Riyad, avendo battuto l’Atalanta per 2-0 nella semifinale. Le reti sono state realizzate da Dumfries, che ha segnato due gol nella ripresa, al 49′ e al 61′. Questo segna il quarto accesso consecutivo dell’Inter alla finale, dove attenderà il vincitore della sfida di domani tra Milan e Juventus.

La partita è iniziata con una vivace occasione per l’Inter al 2′, quando Thuram ha avanzato e Lautaro ha visto un suo tentativo ribattuto, mentre il tap-in di Barella è stato messo in angolo da Zappacosta. L’Inter ha continuato a premere e al 10′ Lautaro ha tentato una girata, ma Carnesecchi ha parato. L’Atalanta ha risposto al 16′ con un cross di Ruggeri che ha trovato Scalvini, la cui deviazione da due metri è finita tra le braccia di Sommer. Anche se l’Inter ha continuato a costruire occasioni, con Carnesecchi che ha respinto due conclusioni di Lautaro e Dimarco, nessuna rete è stata segnata nel primo tempo.

Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato al 49′, durante un calcio d’angolo: Dumfries ha effettuato un gran rovesciata, portando l’Inter in vantaggio. L’Atalanta ha cercato di rientrare in partita, ma ha lasciato spazi che l’Inter ha sfruttato al 61′ con un contropiede orchestrato da Dimarco e Taremi; Dumfries ha segnato nuovamente con un potente tiro sotto la traversa.

L’Atalanta ha tentato di reagire e ha avuto un’azione che si è conclusa in rete con Ederson, ma il VAR ha annullato il gol per fuorigioco di De Ketelaere. L’Inter ha continuato a creare occasioni, e nel finale Lautaro è stato anticipato in area. L’Atalanta ha avuto altre due chance nel recupero, ma Sommer ha risposto bene a entrambe. La partita si è conclusa con un altro tentativo sprecato dall’Inter, e il punteggio finale è stato di 2-0 a favore dell’Inter.