Inter in Finale di Champions League: Biglietti a 950 Euro e Rischio Bagarini

L’Inter è in finale di Champions League dopo una vittoria contro il Barcellona e i tifosi sono già in cerca di biglietti per sabato 31 maggio. La Uefa ha annunciato che ci saranno 64.500 biglietti totali, di cui 38.700 per l’acquisto diretto da parte dei tifosi. Ogni squadra finalista, l’Inter e una tra Arsenal e Paris Saint-Germain, avrà 18.000 biglietti. I restanti saranno disponibili sul sito ufficiale della Uefa, nella sezione “Tickets”. Gli acquirenti riceveranno notifiche via e-mail e potranno acquistare fino a due biglietti.

I prezzi dei biglietti per la finale di Champions League 2025 a Monaco di Baviera sono i seguenti: Fans First (70 euro), Categoria 3 (180 euro), Categoria 2 (650 euro) e Categoria 1 (950 euro). Per le persone con disabilità, il prezzo è di 70 euro, con biglietto gratuito per l’accompagnatore.

Tuttavia, è scattato l’allarme bagarini. Nel 2023, quando l’Inter ha affrontato il Manchester City, si sono verificati casi di venditori abusivi che offrivano biglietti a prezzi da 300 a 1.500 euro. La Uefa ha avvertito i tifosi di non acquistare biglietti da terze parti, avvertendo che potrebbero essere falsi. I biglietti comprati in modo non autorizzato possono essere annullati e i tifosi rischiano di non avere accesso allo stadio.

La comunicazione della Uefa sottolinea i rischi associati all’acquisto tramite siti o agenzie non ufficiali, ripetendo che i biglietti potrebbero essere invalidati, lasciando i tifosi senza possibilità di ingresso.