Inter in crisi: sfide decisive contro Juventus e Ajax

L’Inter, guidata da Chivu, si prepara a due sfide cruciali dopo la recente sconfitta contro l’Udinese. Gli impegni in arrivo vedranno i nerazzurri opposti alla Juventus nel campionato e all’Ajax in Champions League, partite che potrebbero condizionare l’andamento della stagione fin da subito.

La società ha ribadito il suo supporto al tecnico rumeno, ma resta fondamentale affrontare la questione dell’identità tattica della squadra. Chivu sta cercando di implementare un cambiamento significativo, mentre il gruppo, che non ha subito grandi modifiche, è ancora ancorato allo stile di gioco sviluppato durante l’era di Inzaghi.

La necessità di trovare soluzioni rapide rende la sfida contro i bianconeri particolarmente impegnativa, rappresentando un test decisivo per la squadra. Inoltre, l’avvio del percorso in Champions si preannuncia come una prova difficile sullo sfondo, ulteriormente aumentando la pressione su Chivu e i suoi giocatori.