Inter in Champions e Coppa Italia: Tempi e Obiettivi 2025/26

L’Inter si appresta a affrontare un’intensa fase della stagione, con impegni sia in campionato che in competizioni europee. Dopo il match a Torino, i nerazzurri torneranno in campo per la Champions League, con la prima giornata della fase a gironi in programma tra il 16 e il 18 settembre 2025. La competizione seguirà il nuovo formato che prevede 36 squadre, ognuna delle quali disputerà otto partite: quattro a casa e quattro in trasferta. I risultati contribuiranno a formare una classifica unica, che determinerà gli accessi agli spareggi o direttamente agli ottavi di finale. Il sorteggio del calendario della fase a gironi è previsto per giovedì 28 agosto 2025.

In aggiunta alla Champions League, l’Inter parteciperà anche alla Coppa Italia 2025/26 come testa di serie numero 3. I nerazzurri inizieranno il loro percorso agli ottavi di finale, dove affronteranno, in gara unica a San Siro, una tra Hellas Verona, Venezia, Mantova, Avellino e Audace Cerignola. Le partite degli ottavi si svolgeranno in due possibili date: mercoledì 3 dicembre o mercoledì 17 dicembre.

Infine, l’Inter affronterà anche la Supercoppa Italiana 2025/26, che manterrà il formato a quattro squadre già utilizzato nelle edizioni precedenti. La squadra affronterà in semifinale il Bologna, vincitore della Coppa Italia, mentre l’altra semifinale vedrà confrontarsi il Napoli e il Milan. Le date ufficiali della Supercoppa devono ancora essere comunicate dalla Lega Serie A.