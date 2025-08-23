Inter in cerca di riscatto: sfida al vertice della Serie A

L’Inter, dopo un secondo posto nel campionato precedente, si sta preparando ad affrontare una nuova stagione con alcune novità nella rosa. Tra i nuovi arrivi ci sono Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny, Francesco Pio Esposito e Petar Sucic, mentre hanno lasciato la squadra giocatori come Tajon Buchanan, Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Nella scorsa stagione, l’Inter ha dimostrato grande potenza offensiva, segnando il maggior numero di gol e generando più occasioni da rete rispetto alle altre squadre in Serie A. Tuttavia, ha anche mostrato debolezze, driblando meno rispetto ad altre formazioni e trovandosi in difficoltà in alcune partite.

La stagione precedente è culminata in una finale di Champions League deludente, seguita dalla sconfitta nella Coppa del mondo per club. Il capitano Lautaro Martinez ha messo in luce le tensioni interne, mentre il direttore sportivo Marotta ha sottolineato il bisogno di recupero dopo un anno impegnativo.

La scelta di Christian Chivu come allenatore riflette la volontà di proseguire con la filosofia di gioco di Simone Inzaghi. La maggior parte della rosa titolare rimane invariata, con l’obiettivo di migliorare i risultati di campionato e competizioni europee.

Luis Henrique e Bonny sono tra i giocatori che potrebbero fare la differenza, sebbene le aspettative su di loro siano elevate. In particolare, Sucic potrebbe rinforzare il centrocampo, apportando flessibilità e qualità.

Per quanto riguarda la difesa, ci sono incertezze su possibili arrivi e la squadra potrebbe aver bisogno di un completo rinnovamento. La strategia di mercato sembra ora concentrarsi sull’acquisizione di nuovi centrocampisti, con nomi come Andy Diouf che si fanno avanti.

L’Inter si trova quindi di fronte a una stagione cruciale, da affrontare con nuove ambizioni e un mix di esperienza e gioventù.