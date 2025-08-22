25.8 C
Inter in cerca di rinforzi: difensore e attacco nel mirino

Da StraNotizie
Inter in cerca di rinforzi: difensore e attacco nel mirino

L’Inter ha messo a segno un importante acquisto per il centrocampo, ingaggiando Andy Diouf, che si unirà alla squadra di Cristian Chivu. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri non si fermeranno qui e stanno cercando un difensore e un eventuale attaccante.

Andy Diouf, proveniente dal Lens, costerà all’Inter 20 milioni di euro più 5 di bonus. Oggi sarà a Milano per le visite mediche e per firmare un contratto di cinque anni a 2 milioni a stagione. L’Inter ha seguito Diouf per alcuni giorni, riuscendo a chiudere l’affare prima del Napoli, che era interessato ma non ha trovato l’accordo con il club francese. Grazie a una chiamata decisiva, l’affare è stato concluso.

Diouf si adatta perfettamente alle esigenze di Chivu. Alta 187 centimetri e pesante 81 chili, il giovane centrocampista, 22 anni, ha dimostrato di avere una certa rapidità e abilità nel controllo del pallone. Sebbene debba lavorare sul suo approccio tattico, Chivu è esperto nel valorizzare giovani talenti. Con il trasferimento di Asllani al Torino, ora il centrocampo nerazzurro conta sette giocatori.

La priorità adesso si sposta in difesa, ma non ci si aspettano cambiamenti immediati. Con il campionato alle porte, l’Inter vuole prendersi il tempo necessario per scegliere un difensore che possa diventare fondamentale per il futuro, specialmente in vista di possibili addii come quelli di Acerbi, De Vrij e Darmian.

In attacco, l’Inter ha già una rosa giovane, ma potrebbe aggiungere un altro elemento last-minute se si presentasse un’opportunità, senza preoccuparsi troppo dell’età del giocatore.

