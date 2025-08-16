Inter: il dilemma delle spese nel mercato post-Covid

L’Inter si trova in una situazione insolita: per la prima volta ha la disponibilità economica per investire, ma non riesce a chiudere alcun acquisto. Negli ultimi anni, il club ha dovuto limitarsi a vendere per sopravvivere finanziariamente, accumulando debiti da saldare. Tuttavia, ora dispone di un budget significativo e la possibilità di spendere senza dover prima vendere.

Sotto la guida di Simone Inzaghi, l’Inter ha ottenuto risultati notevoli, tra cui importante guadagni economici. I buoni risultati in campo hanno portato a un incasso di oltre 200 milioni, consentendo di pianificare un restyling della squadra. Nonostante ciò, gli investimenti hanno dovuto rispettare dei limiti. La nuova proprietà, sebbene più solida, impone ancora una gestione oculata delle finanze: una parte dei profitti dovrà comunque essere reinvestita nel club.

L’Inter ha mirato a diversi giovani talenti. Ad esempio, ha investito 14 milioni per Sucic, 23 per Luis Henrique e 25 per Bonny. Grazie a questi movimenti, il club ha l’opportunità di effettuare acquisti senza cedere altri giocatori, una novità che non si vedeva da anni. Tuttavia, i recenti tentativi di acquisire Lookman e Koné non hanno avuto successo; l’Atalanta ha rifiutato l’offerta per Lookman e i Friedkin hanno detto di no all’interesse per Koné.

Nonostante queste difficoltà, l’Inter ha già completato alcuni acquisti e continua a cercare opportunità interessanti. L’obiettivo è utilizzare le risorse disponibili in modo strategico, per migliorare la rosa senza chiudere la porta a eventuali alternative nel mercato.