Inter-Fiorentina: Calhanoglu illumina San Siro e chiude polemiche

Il match di ieri sera ha acceso San Siro, grazie al gol di Hakan Calhanoglu e all’ottima prestazione di Petar Sucic, che ha dato il colpo finale alla Fiorentina. La partita stava per riaccendere le polemiche legate ai recenti eventi al Maradona, poiché la squadra di Cristian Chivu si è vista negare due rigori nel primo tempo per presunti falli di Comuzzo su Eposito. Tuttavia, nonostante le lamentele, il VAR non ha proceduto a revisioni sul campo.

La questione principale per l’Inter è stata la strategia offensiva, in particolare la mancanza di un giocatore in grado di saltare l’uomo e creare occasioni. Anche se la difesa ha mostrato segni di fragilità, con Bisseck impegnato a riparare a errori in difesa, è in attacco che la squadra ha faticato. Nonostante un prolungato possesso palla, l’Inter ha impiegato un tempo intero per capire come ferire una Fiorentina poco reattiva.

La coppia Esposito-Lautaro ha mostrato segni di vita all’inizio del secondo tempo, mentre Dumfries ha avuto buone occasioni per segnare. Purtroppo, la Fiorentina non è riuscita a stabilizzarsi, subendo un colpo decisivo dalla rete di Calhanoglu. Nel finale, un’ottima azione di Sucic ha portato al raddoppio, mentre Calhanoglu ha siglato anche un rigore che ha chiuso il match. L’Inter si è così lasciata alle spalle le polemiche e ha raggiunto il Milan in classifica.