MILANO – L’Inter sbatte su Terracciano e sui pali, manca il contro sorpasso all’Atalanta e consegna alla Juventus il match point scudetto. Il pareggio a reti inviolate con la Fiorentina fa scivolare i nerazzurri al terzo posto, a -1 dagli uomini di Gasperini e a -7 da quelli di Sarri. Con un successo a Udine, dunque, i bianconeri si confermerebbero campioni d’Italia a tre giornate dalla fine.

<< La cronaca della partita >>

Eriksen titolare, panchina per Chiesa

Conte ricorre a un moderato turnover: rispetto alla trasferta di Roma spazio a D’Ambrosio e Godin in difesa, a Eriksen sulla trequarti e a Lukaku in avanti. Iachini, invece, preferisce Venuti a Chiesa come esterno destro e in attacco schiera titolare Cutrone, assieme a Ribery. Nel primo tempo la palma di migliore in campo va per distacco a Terracciano. Il portiere viola, chiamato ancora a sostituire Dragowski, erige un muro invalicabile neutralizzando in angolo due conclusioni ravvicinate di Lukaku al 5′ e al 34′, oltre a un tiro da fuori di Barella all’11’.

Terracciano e il palo salvano i viola

Quando non ci pensa l’estremo difensore gigliato è il palo ad arginare gli affondi dell’Inter: al 18′, infatti, Eriksen inventa per Lukaku che vola in cielo, ma vede la palla stamparsi sul montante. In una frazione a forti tinte nerazzurre, l’unico vero acuto della Fiorentina arriva in occasione di un calcio piazzato di Ribery, sul quale Pezzella manca la porta di testa da buona posizione. Conte non vede premiato lo sforzo profuso dai suoi e si trova anche costretto a fare a meno di De Vrij, fuori per un trauma distorsivo al ginocchio.





Anche Sanchez fermato dal legno

Nella ripresa il copione non cambia. Sono ancora i padroni di casa a dettare il ritmo, con gli ospiti schierati dietro la linea della palla e pronti a ripartire. A negare la gioia del vantaggio all’Inter è di nuovo il palo, dove Terracciano devia un tiro di Sanchez al termine di una pregevole combinazione con Lukaku. Rispetto al primo tempo, però, l’Inter ha meno ritmo e con il passare dei minuti accusa anche la stanchezza. I viola, così, costruiscono due chance cristalline in contropiede per sbancare San Siro, sfruttando la freschezza del neo entrato Chiesa.

La Fiorentina sfiora il colpo in contropiede

All’80’ il figlio d’arte mette Lirola davanti a Handanovic, costretto a sfoderare un intervento decisivo per mantenere inviolata la sua porta, mentre al 92′ Kouame pecca di altruismo e cerca un improbabile suggerimento per Chiesa anziché calciare da ottima posizione. I nerazzurri, che nel frattempo testano per l’ennesima volta i riflessi di Terracciano con una velenosa traiettoria di Eriksen su punizione, evitano quella che sarebbe stata un’autentica beffa. Magra consolazione di fronte al mancato sorpasso all’Atalanta e all’incapacità di provare a mettere pressione alla Juve fino in fondo.



Inter-Fiorentina 0-0

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio (25′ st Bastoni), De Vrij (23′ pt Ranocchia), Godin; Candreva (25′ st Moses), Gagliardini (31′ st Brozovic), Barella, Young; Eriksen; Sanchez (25′ st Lautaro), Lukaku. In panchina: Padelli, Skriniar, Pirola, Biraghi, Borja Valero, Agoume, Esposito. All. Conte.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan (13′ st Ghezzal), Badelj (30′ st Pulgar), Castrovilli, Dalbert (6′ st Lirola); Cutrone (13′ st Kouame), Ribery (30′ st Chiesa). In panchina: Brancolini, Ceccherini, Igor, Terzic, Agudelo, Sottil, Vlahovic. All. Iachini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Note – Serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Ribery, Castrovilli, Barella, Caceres. Angoli: 11-2 per l’Inter. Recupero: 2′; 5′.







