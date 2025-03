Inter-Feyenoord, rigore controverso per gli olandesi: cosa è successo

L’Inter prende subito il comando nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, grazie a un gol splendido di Thuram dopo otto minuti. Tuttavia, poco prima dell’intervallo, gli olandesi riescono a pareggiare: Moder realizza un calcio di rigore, assegnato dall’arbitro slovacco Kruzliak dopo un’analisi al Var. L’episodio si verifica al 40′, durante un momento di attesa per l’Inter e di lieve ripresa per il Feyenoord.

Un pallone rasoterra arriva in area per Moder, che subisce un contatto da Calhanoglu e cade a terra. Inizialmente, l’arbitro non fischia, ma dopo aver visionato l’azione al Var, decide di concedere il rigore agli olandesi. Moder si presenta sul dischetto e trasforma con precisione, sorprendendo il portiere dell’Inter, Sommer, mentre i tifosi a San Siro esprimono il loro disappunto con fischi assordanti. La partita si trova quindi in parità, con entrambi le squadre pronte a lottare per il passaggio ai quarti di finale. Questo episodio di rigore dimostra come il Var possa influenzare l’andamento di una partita, portando le squadre a una situazione di equilibrio in un momento cruciale.