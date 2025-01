Inter-Empoli 3-1, i nerazzurri inseguono il Napoli

L’Inter ha battuto l’Empoli 3-1 il 19 gennaio, mantenendosi così a distanza ravvicinata dal Napoli capolista dopo la 21esima giornata. I nerazzurri ora hanno 47 punti e, con una partita da recuperare, si trovano a 3 lunghezze dal Napoli, che guida la classifica con 50 punti. L’Empoli, invece, rimane fermo a 20 punti, solo un punto sopra la zona retrocessione.

Il match si sblocca al 55′ quando Lautaro Martinez centra il bersaglio con un tiro dalla distanza. Dopo aver avuto diverse occasioni nel primo tempo, il centravanti argentino è riuscito infine a vincere il confronto con il portiere dell’Empoli, Vasquez. Lautaro ha mostrato il suo potenziale già al 14′ con una rovesciata parata dall’estremo difensore, al 26′ ha colpito il palo davanti alla porta, e al 30′ ha mischiato pallone e mira, ma senza centrare il bersaglio. Nella ripresa, tuttavia, Lautaro riesce a sistemare la mira, portando in vantaggio l’Inter.

L’Empoli, colpito dal goal degli avversari, fatica a reagire, mentre l’Inter controlla il gioco. All’80’, in un momento cruciale, i nerazzurri raddoppiano: su un calcio d’angolo, Dumfries segna di testa per il 2-0. Nel finale, l’Empoli riesce a reagire, riportandosi in corsa al 83′ quando Esposito accorcia le distanze con un’ottima assistenza di Henderson. L’attaccante toscano approfitta dell’occasione, portando il punteggio sul 2-1.

Tuttavia, l’Inter non si fa intimidire e torna a spingere immediatamente. All’89’, Thuram segna il 3-1, chiudendo il match e mettendo fine alle speranze di rimonta dell’Empoli. Questo risultato permette all’Inter di restare in corsa per il titolo, continuando a tallonare il Napoli in un campionato sempre più avvincente. L’Empoli, pur mostrando segnali di vita nel finale, deve ancora lavorare per allontanarsi dalla zona retrocessione.