Vidal e Nainggolan

. Dopo mesi di attesa da parte dei tifosi, il nuovo acquisto Achraf Hakimi ha finalmente pronunciato le sue prime parole da giocatore nerazzurro. “Ho scelto l’Inter per come allena Conte. Il suo stile di gioco è molto vicino al mio, penso farà bene a me e alla squadra. Raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere il campionato”, ha detto l’esterno destro marocchino. Rispondendo alle domande dei tifosi sui social network, il 21enne ha detto: “Voglio puntare a vincere lo scudetto perché è da molto che non si vince. Voglio questo per portare gioia ai tifosi, ma anche far meglio dell’anno scorso in Champions”. Quanto al modulo, Hakimi già lo scorso anno nel Borussia Dortmund ha giocato con il 3-5-2 e per questo dice: “Credo che mi adatterò bene”. Tornando a parlare di Conte, Hakimi ha aggiunto: “È un grande allenatore, con uno spirito competitivo e una grande passione per il calcio. Il suo spirito è una motivazione, ti fa stare vivo dentro la partita”. Infine, ha definito Lukaku e Lautaro “due grandi giocatori”.

Mentre aspetta che finalmente Vidal si dica addio col Barcellona (la telenovela va avanti da settimane), l’Inter ha accolto alla Pinetina molti dei giocatori rientrati dai prestiti. È tornato Dalbert, esterno che la scorsa stagione ha giocato alla Fiorentina. Si prepara a tornare anche Ivan Perisic, che il Bayern Monaco non ha voluto riscattare nonostante il contributo dato dal croato al completamento del triplete: Bundesliga, coppa nazionale, Champions. Ed è di nuovo a disposizione di Conte anche Radja Nainggolan, dopo un anno a Cagliari. A gelare le speranza dei tifosi rossoblù, che sognavano di tenerlo in Sardegna, è lo stesso presidente del club Tommaso Giulini, che dopo avere incontrato i dirigenti nerazzurri ha detto: “L’incontro non è andato bene, rimane a Milano. Se riusciremo a regalarlo a Di Francesco? No, impossibile. Credo proprio che rimarrà a Milano, l’Inter lo vuole tenere”.