Inter e Sassuolo si sfidano: Chivu parla di maturità e gioco

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la prossima partita di Serie A contro il Sassuolo, sottolineando la maturità mostrata dalla squadra in una recente partita contro l’Ajax. Chivu ha affermato che il club deve combinare maturità, concretezza e capacità di affrontare i momenti cruciali per raggiungere gli obiettivi.

Riguardo alle parole di Mourinho sul “rumore dei nemici”, Chivu ha detto di avere altre priorità e che il “rumore” è parte del gioco. Ha difeso la qualità della sua squadra, ricordando i successi passati e chiedendo di non dimenticare il valore dei giocatori.

Chivu ha anche parlato di Lautaro Martinez, evidenziando come il capitano si sia allenato e reso disponibile nonostante le difficoltà fisiche. Ha quindi accennato a Josep Martinez, mostrando una certa riserva nel rivelare la formazione, ma affermando che un “Martinez” giocherà.

In merito al Sassuolo, il tecnico ha avvertito che la squadra avversaria può rivelarsi insidiosa e ben organizzata. Per quanto riguarda Pio Esposito, ha riconosciuto il suo potenziale, lodandone l’approccio durante gli allenamenti e sottolineando l’importanza delle decisioni basate sulla meritocrazia.

Chivu ha anche commentato i “vecchi” e i “nuovi” attestando che la meritocrazia è il criterio principale per le scelte di formazione. Inoltre, ha parlato dell’importanza della motivazione e della mentalità, specialmente in un gruppo che ha bisogno di sostegno.

Infine, ha elogiato Pio Esposito, sottolineando il suo sviluppo e il suo impegno, affermando che si è guadagnato il posto nell’Inter grazie alle sue prestazioni.